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基市區計程車撞貨車 路邊小黃楣被撞凹

韓姓小貨車駕駛被撞倒至車體側翻，撞上顏姓運將的車屁股（記者吳昇儒攝）

2016-08-29  13:08

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆一名顏姓計程車運將將車子停放在中山一路旁，未料該路段今日中午發生另一輛計程車撞上小貨車的事故，因為撞擊力道猛烈，導致小貨車側翻，車頭直接撞進顏姓運將的車屁股，顏男見狀無奈地大喊：「有夠衰！」此次車禍共造成5輛車受損。

韓姓小貨車司機原本預計將車上的米送到中山區的店家，直行中山一路行經港西街路口時，突然被轉彎的林姓計程車司機攔腰撞上，車體重心不穩側翻，剛好撞上路旁的違停車輛。

路旁目擊的民眾指出，肇事的計程車原本要烙跑，是被熱心的店家攔下才停；但林姓司機則向警方宣稱，是因為氣囊爆開擋住視線，才會停不下來，沒有要逃走。

韓姓司機請同事將貨物運走後，將車體扶正，詳細肇事責任，警方目前正在釐清當中。

基隆市警交通隊交安組長李文雄指出，轉彎車輛應禮讓直行車輛，如果遇到閃紅燈路口，記得停車再開。

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  • 小貨車側翻時撞擊力猛烈，把路旁的小黃屁股都撞凹了（記者吳昇儒攝）

    小貨車側翻時撞擊力猛烈，把路旁的小黃屁股都撞凹了（記者吳昇儒攝）

  • 林姓計程車駕駛疑未禮讓直行車，撞上小貨車後車頭半毀（記者吳昇儒攝）

    林姓計程車駕駛疑未禮讓直行車，撞上小貨車後車頭半毀（記者吳昇儒攝）

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