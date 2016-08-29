嘉義販毒集團就逮 被發現數學很差…

2016-08-29 13:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市林姓男子組成K他命販毒集團，自稱「金磚集團」販毒，更囂張到自拍販毒交易，但販毒集團算數差，販毒簡訊還寫錯金額，令人發噱；嘉義縣警方日前到林嫌住處搜索，查獲K他命等，還有現金約2百萬元，將林嫌等11人依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，金磚集團的簡訊寫著「金磚商務酒店」，2小時1000元，3小時1500元，5小時卻變成3500元，消費時數增加，平均單價卻增高，毫無邏輯，可能是販毒集團成員數學不好。

嘉義縣刑警大隊偵二隊偵辦金磚集團販毒案，日前在嘉義市逮捕林姓男子及其女友羅女，當場在林嫌包包中起出販毒現金30萬元，還在林嫌住處查扣大量現金，估計金額近200萬元。

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