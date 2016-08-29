輪胎磨平失控自撞 夫害死妻被訴

2016-08-29 12:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕54歲陳姓男子去年駕車載妻外出，失控自撞國道三號護欄，致愛妻傷重不治。檢察官認定他的車胎已磨平，害死妻子，但考量他痛失妻子，又獲岳父、母原諒，處分他緩起訴，期間1年。

54歲陳姓妻子與鐘妻子結褵多年育有1子，去年8月間，他駕車載妻子外出，途經國道三號南下7公里時，車子行經路面積水處，後輪突然失控打滑，自撞護欄。坐在前座的陳妻，事故後，傷重不治。

檢察官調查，陳的後輪的輪胎紋路，磨損安全線，毫無抓地力，是事故的肇事主因。

陳的小舅子無法原諒姊夫，提告控告陳過失致死罪。

檢察官認定，陳行車前，未注意輪胎紋路已摩損至安全線，仍貿然上路，害死自己的妻子，考量陳的小舅子、岳父岳母及兒子都已原諒陳，陳也對痛失愛妻，自責不已，處分他緩起訴1年。