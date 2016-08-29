遭疑搶人女友遭圍毆 男子昏迷性命垂危

2016-08-29 11:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市復興路昨晚發生一起聚眾圍毆案，20歲的游姓男子認為宋姓男子是吳姓女友的新歡，所以找來7名友人共8人聯手棒打宋男，被害人倒地不起，警方趕到現場後，宋男昏迷，送醫急救後，目前已開刀完，昏迷指數10，仍在加護病房觀察。

據了解，游男平常做人力派遣工，與同年齡的吳姓女友同居於復興路租屋處，游發現女友與咖啡廳一起工作的同事20歲宋男過從甚密，懷疑劈腿，遂夥同林姓、黃姓等男子共7人，透過不知情的吳女，約被害人到復興路見面，雙方一言不合，游男與3、4名同夥分持棍棒與刀械朝宋的頭部打，其他人則在旁邊壯聲勢。

附近民眾見狀立即報警，宜蘭警分局晚間8點獲報後，出動10多名快打部隊，游男等8人在警力到達前就一哄而散，警方見宋男身受重傷不支倒地，立即通知救護車，將傷者轉送羅東博愛醫院救治。

事後警方調閱路口監視器，以犯嫌所騎乘的機車追蹤，並依據目擊者的指認確認身分後，立即通知聚眾打人的8人到案，並依重傷害罪嫌將游男移送地檢署偵辦。