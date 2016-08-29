搶超商 300元求報警！男出這招是為…

孫男一邊喝著飲料一邊向店員求救。（記者曾健銘翻攝）

2016-08-29 11:57

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市23歲孫姓男子，疑因積欠23歲張男數十萬元債務，昨日下午搭乘計程車到三重的途中遭張男與另名楊姓同夥跟車尾隨，隨即遭拖下車痛毆，孫男為自保，竟跑進三重三和路上的超商，不僅「白喝」飲料還大喊「我要搶劫」，隨後趁著店員不注意時從收銀機內拿了300元，再自己撥打電話報警：「有人搶劫」，警方趕赴現場後才得知這起「自導自演」的烏龍搶案原來是債務糾紛，當場傻眼。

警方調查，孫男疑似與施暴的張男有債務糾紛，昨日下午3時許，孫男搭乘計程車到三重找親友，不料在下三重交流道後遭張、楊2人攔車，慘遭痛打一頓，全身多處挫傷的孫男為了自保竟突發奇想，急忙到200公尺外的超商求援。

豈料孫男進入超商後，不疾不徐地拿了瓶奶茶，沒付錢就喝起來，隨後才走到收銀檯旁邊請店員幫忙報警，但當時店內還有其他顧客，店員未理會，孫男才大喊：「我要搶劫，快報警！」在收銀機內拿了300元，自行打電話報案，讓張嫌傻眼，呆站在一旁，隨後三重警分局長泰派出所警員趕到現場，孫男主動歸還300元，指控遭張男痛毆，警方隨即將2人帶回警局偵訊。

偵訊時，張嫌供稱因為對方欠錢不還，才會攔車打人，則警方將持續追查另名楊姓犯嫌的下落，進一步釐清案情，訊後依妨害自由罪嫌將張嫌移送法辦，另依竊盜罪嫌將孫男送辦。

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