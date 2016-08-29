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落選頭涉賄選 林素真遞補議員再判「當選無效」

2016-08-29  12:11

［記者楊政郡／台中報導］103年台中市第二屆市議員選舉，第一選區林素真因賄選案在104年8月經台中地院判4年（上訴中），但因同選區楊永昌市議員也因賄選案被判當選無效定讞，林在今年2月22日遞補上任，兩位涉及買票的政客，卻因行政程序的顢頇，又找個買票政客遞補，台中地院昨判決林遞補當選無效，此案仍可上訴。

判決書指出，林素真（落選、國民黨籍）參選103年台中市第二屆市議員第一選區選舉，涉嫌與參選西安里長黃俊彥（落選，判4年6月）一起買票，一票2500元，其中500元是林素真的，林則被判4年徒刑，同案有多名親戚、鄰居被判刑，但林當時落選，檢方及對手沒有對她提起「當選無效」之訴。

正巧同選區當選的楊永昌（當選、國民黨籍），也因賄選案經一年餘審理被判當選無效定讞，就行政程序，必須由落選頭遞補，台中市選委會通知林素真遞補上任。

外界看了一場政治鬧劇，「拉下一個賄選的又遞補一個買票的！」。林素真在今年2月22日，由台中市選委會通知遞補上任，在市議會國旗面前宣誓就職，而早在104年8月林因賄選案判4年。

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  • 圖為林素真（右二）接下當選證書，昨再被判當選無效。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    圖為林素真（右二）接下當選證書，昨再被判當選無效。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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