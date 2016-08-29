變態男街角性侵未遂！法官不給緩刑

2016-08-29 11:44

〔記者溫于德／台北報導〕變態許男尾隨小美（化名），竟先鎖喉，再趁對方跌坐時，馬上脫去短褲欲強暴對方；但小美尖叫求救引起鄰居注意，許男趕緊拉褲逃跑。警方根據監視器畫面逮人，才發現當天稍早，許男也曾對另名姚女下手，但未成功。法院依強制性交未遂判他有期徒刑2年，且因他接續對2名女子下手，顯有再犯之虞，不得緩刑。

去年7月8日凌晨3時許，許男見小美獨自走在北市大安區，竟起色心，先是從後方以右手摀住口鼻，再以左手鎖喉；許接著又毆打小美頭部，並強脫對方短褲、內褲；他脫下褲子準備強暴，小美放聲求救，引來2名鄰居注意，好心鄰居大聲喝斥，許男才落荒而逃；被害小美報警逮人。

警方調閱監視器時，發現許男不僅對小美下手，早在同日1時許，他就對另名姚女下手；許自姚女背後環抱，但因對方大力掙脫，許才未得逞。警方找來姚女詢問，也獲相同回答。許男之後被逮送辦，但強調自己患有精神病，有精神障礙問題，應酌予減刑或緩刑。

但法院審理時，囑託國防醫學院三軍總醫院北投分院對許男做精神鑑定，他確實思覺失調症；但法官認為，許男平日仍可正常工作，案發時精神狀況穩定，生活也未受精神病影響，難以認定精神狀況差。

法官最後認定，許男雖與小美已達成和解，但他在短時間內對2名女子下手，不難保證之後無再犯之虞，依法判刑外，也強調不宜宣告緩刑，全案仍可上訴。