她已婚卻外遇 鹹濕錄音全都錄

2016-08-29 11:45

〔記者溫于德／台北報導〕已婚江女與男子阿進在展覽認識，竟還主動獻身，發生婚外情；兩人姦情因江女老公舉報阿進恐嚇，警方進入阿進住處搜索，在他的手機中發現兩人拍下的性愛自拍照、影片檔，甚至有錄音檔清楚錄下「這根X巴是誰專用的」，且已上傳Dropbox，才遭揭發。法院今（29）天判江女觸犯通姦罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬。

台北地院指出，民國102年5月間，江女、阿進在展覽認識，女方竟還答應交往，甚至發生性事。這段婚外情原本順利進行中，但因江女老公遭恐嚇，懷疑是阿進所為，報警處理；警方進入阿進家搜索，意外揭露這段不倫戀。

被扣留的手機中，顯示3段畫面，也錄下兩人的鹹濕對話;包括江女說，「你把你自己都拍進去了」；兩人在另段對話更為露骨，阿進先說「XXX你好棒喔...」、「這根X巴是誰專用的」，江女則回「XXX（江女英文名）」，阿進再接「XXX專用」。

法院開庭時，江女矢口否認任何通姦行為；阿進則透過律師表示，員警當時未出示搜索票，也未告知相關權利，因此相關影片、照片，不具任何證據能力。

但法官認為，江女明知自己是已婚女子，竟還浸淫在性愛歡愉中，未自我約束，縱放通姦行為，已妨礙與丈夫的婚姻圓滿，且犯後矢口否認犯行，也多次傳訊卻無故不到庭，目前也未與老公達成和解，認定江女犯後態度不佳，依法判刑，全案仍可上訴。