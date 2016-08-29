趕開學 彰化路口機車對撞 3人飛逾 7公尺…
2輛機車在路口處對撞後彈飛數公尺遠，3人都彈飛倒地受傷。（翻攝自爆料公社）
〔記者湯世名／彰化報導〕開學第一天就對撞！17歲張姓少年今天上午7時無照騎機車載14歲弟弟趕上學，不料在行經彰化市中正路、曉陽路口時疑搶黃燈，直接撞上對向車道左轉的王姓婦人，3人同時彈飛逾7公尺之遠，所幸送醫都僅受輕傷，不過17歲張姓少年不僅撞斷1顆門牙，恐還將面臨無照駕駛最高1萬2000元罰鍰，婦人則疑紅燈尚未變換成綠燈之際提早左轉，也將面臨闖紅燈罰則，確實肇事原因與責任由警方釐清。
今天是國小、國中及高中暑假過後的開學日，不料才剛開學就出事，警方調查，今天清晨7時08分，17歲張姓少年騎機車載著14歲的弟弟趕著上學，在行經中正路即將通過曉陽路口時，正好對向中正路車道上1名騎機車的41歲王姓婦人也正準備左轉，2輛機車撞成一團後彈飛逾7公尺之遠，3人都倒地受傷，在一旁指揮交通的員警連忙趕來處理，將3人送往彰基治療。
彰基表示，王姓婦人左臉與左腳撕裂傷，經縫合後，自行離院，17歲少年上門牙一棵斷裂、下嘴唇撕裂傷，其14歲的弟弟左手臂與左小腿擦傷，經包紮後，自行離院。
這起車禍被路人拍下PO上臉書，立即引起網友熱烈討論，有網友說「這麼急著要晚七天回家嗎？」「開學第一天就撞了！」還有人說這3人是「自殺突擊隊！」
彰化縣警局交通隊調閱路口監視器發現，兄弟檔騎機車通過路口處時，中正路的綠燈已轉變為黃燈，婦人這邊的紅燈則尚未轉變為綠燈，兄弟檔疑似為了趕著通過路口而搶黃燈，婦人則是緩緩前進準備左轉，正好2輛車就在路口處對撞。
警方指出，這起車禍不僅讓3人受傷、車毀，17歲張姓少年還因為無照駕駛，恐面臨6000元以上1萬2000元以下罰鍰，婦人也可能面臨闖紅燈罰則，確實肇事原因與責任還要進一步釐清，呼籲民眾行經路口要減速慢行，尤其燈號轉換之際，千萬不能搶快。
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