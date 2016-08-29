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錯把馮京當馬涼 北市警搞錯天津鬧烏龍

此天津非台北市的天津。（記者劉慶侯翻攝）

2016-08-29  11:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕警方為隨時掌控轄內各項治安情資，無不費心盡力，甚至情緒緊繃，但有時不察就會鬧出笑話。

日前下午，有電視媒體以最新快報報導的方式，播出天津住宅區發生爆炸事件，警消緊急疏散居民的訊息。

台北市警察局公關室人員在還搞不清楚狀況下，就急忙的先擷取新聞畫面，並以LINE通報轄管中山分局，請地區分局長參考，以便對方儘速回報災情及處置施進度。

甫上任尚未月餘的中山分局長吳敬田，一度被搞得丈二金剛摸不著頭緒，後來搞清楚原來是在中國的天津，而非中山區的天津街，又是好笑又是生氣，索性霸氣貼文回應「請看清楚再貼文」。

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