遭批「球員兼裁判」 社工告應曉薇不起訴

2016-08-29 11:11

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市議員應曉薇去年指控非營利組織「芒草心慈善協會」前理事長張獻忠兼任北市社會局約聘社工，涉嫌「球員兼裁判」，自己審核芒草心申請補助計畫，獲得遊民夜宿補助金後，卻讓遊民在違建房內打地鋪；對此，張認為指控不實，控告應涉妨害名譽；台北地檢署調查後，發現有部分事實已逾告訴期，其餘部分也並非毫無依據，仍在其質詢範圍內，檢方因而將應處分不起訴。

去年6月8日，應曉薇召開記者會指出，張獻忠在萬華區山水街成立遊民夜宿中心，讓街友在違建房內打地鋪，卻協助每位街友每晚向社會局申請250元的「夜宿補助款」，每月即可請領7萬5000元，涉有「球員兼裁判」之嫌，且「根本是拿遊民當請款工具」，簡直是把街友當成搖錢樹。

面對指控，張獻忠去年接受媒體採訪時表示，應曉薇過去就不斷透過粉絲團、發新聞稿等方式抹黑他，也曾口頭施壓社會局長官、社區人士要求他離開，雖然長官並未給他壓力，但他認為自己一直用心服務，卻遭不實指控傷害，實在很不公平；事後，張向社會局請辭，強調並非心虛離職，並對應曉薇提告。

檢察官調查後，發現張獻忠所檢具的10幾個臉書截圖，其中有部分已逾告訴期限；此外，應曉薇在指控之前，確曾函詢社會局等相關單位，所言並非無據，雖然應曉薇曾誇大指控張獻忠是「丐幫幫主」，還涉嫌拿補助款出遊，但應身為市議員，所指控的言論仍在其質詢範圍內，檢方因而將應處分不起訴。