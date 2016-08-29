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旗津過港隧道貨櫃車撞擊限高架 4人輕傷

自小客遭限高鋼架砸中。（記者黃旭磊翻攝）

2016-08-29  10:53

［記者黃旭磊／高雄報導］旗津過港隧道旗津往前鎮方向，今天上午8點26分許一輛貨櫃車撞擊隧道口限高架，限高鐵架掉落造成自小客3名駕駛及乘客受傷，另1名機車騎士閃避不及摔傷，高雄港務消防隊派員送醫。

高雄港務警察總隊表示，貨櫃曳引車疑似未遵守限高規定，撞倒隧道入口限高架，鐵架掉落砸毀經過自小客，車內2名成人及1名孩童受傷，另1名中年騎士閃避不及摔傷。

警方調查指出，肇事車輛搭載長榮貨櫃，隧道口限高限高4.5公尺，寬10公尺，將依規定開罰並求償。

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  • 貨櫃車未遵守限高規定，撞倒過港隧道入口限高架。（記者黃旭磊翻攝）

    貨櫃車未遵守限高規定，撞倒過港隧道入口限高架。（記者黃旭磊翻攝）

  • 車內3人送醫。（記者黃旭磊翻攝）

    車內3人送醫。（記者黃旭磊翻攝）

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