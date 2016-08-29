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防國中小學意外 跨部「安心走廊及愛心服務站」上場

後排左起教育部常務次長林騰蛟、內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩及台北市政府警察局長邱豐光與校方及學童合影留念。（記者姜翔攝）

2016-08-29  10:54

〔記者姜翔／台北報導〕自去年台北市北投區國小校園發生割喉案，以及今年3月台北市內湖區小燈炮案以來，校園維安一直受到社會矚目。今日為全國中小學開學日，內政部長葉俊榮、教育部常務次長林騰蛟及警政署長陳國恩，特赴離小燈炮事件發生地僅1公里遠的麗山國小，推行「校園與周邊安心走廊之愛心服務站」計畫。

葉俊榮指出，未來將由警方替校園進行「安全環境評估檢測」，以確保學童安全。並在學童上下學必經路段設置「安心走廊」，另藉由學校志工及老師結合附近商家成立「愛心服務站」，讓學童在遇到緊急危難時能立即求援。

陳國恩表示，目前雖然全國警力吃僅，但仍不會中斷「護童專案」之勤務，且隨著104年警界退休高峰潮，未來4年內，每年將會招考4000名警察，以銜接缺額。

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