雄三飛彈誤射事件 雄檢今起訴中士高嘉駿等3涉案官兵

雄三飛彈誤射事件，雄檢今偵結起訴3涉案官兵。（記者黃建華攝）

2016-08-29 10:04

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍金江鑑今年7月1日雄三飛彈誤射，造成1死3傷憾事，高雄地檢署今偵結，依業務過失致死與過失毀損武器等罪嫌起訴誤射的中士高嘉駿，以及中尉兵器長許博為、射控士官長陳銘修等3人。