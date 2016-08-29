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雄三飛彈誤射事件 雄檢今起訴中士高嘉駿等3涉案官兵

雄三飛彈誤射事件，雄檢今偵結起訴3涉案官兵。（記者黃建華攝）

2016-08-29  10:04

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍金江鑑今年7月1日雄三飛彈誤射，造成1死3傷憾事，高雄地檢署今偵結，依業務過失致死與過失毀損武器等罪嫌起訴誤射的中士高嘉駿，以及中尉兵器長許博為、射控士官長陳銘修等3人。

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  • 「翔利昇號」船體遭雄三飛彈貫穿轟出大洞。（資料照，記者陳鈺馥翻攝）

    「翔利昇號」船體遭雄三飛彈貫穿轟出大洞。（資料照，記者陳鈺馥翻攝）

  • 中士高嘉駿。（資料照，記者黃建華攝）

    中士高嘉駿。（資料照，記者黃建華攝）

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