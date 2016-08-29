女藝人做總經理小三 下場有夠慘

2016-08-29 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕新北市49歲樊姓男子已婚，任職某人力仲介公司總經理，2012年間外遇曾為藝人的35歲侯姓女子，雖然特意將侯女在手機通訊錄的名字改為「賴阿傑」，並且新辦一張信用卡專門刷開房間費用，但最後還是讓妻子發現電腦中的侯女裸照而提告。全案近日做出判決，侯女被依妨害家庭判刑10月、判賠50萬元，還因誣告樊男偷拍而另判刑3月。

根據《蘋果日報》報導，侯女曾經拍攝數支MV、廣告，還在鄉土劇《嫁妝》、《意難忘》客串演出，但後來淡出演藝圈擔任保險業務員，2012年11月，侯女經友人介紹認識樊男，兩人隔月就投宿烏來的溫泉會館發生性行為，但2013年6月侯女提出分手，樊男還氣得在其臉書留言辱罵，「明明是隻雞還裝公主」、「用身體換取保單」，甚至讓一名施姓友人去破壞侯女BMW轎車出氣。

2013年11月間，樊妻意外在丈夫電腦內發現侯女裸照，她原諒認錯的樊男，但怒告侯女妨害家庭。侯女出庭時辯稱不知樊男已婚，還反控裸照是樊男偷拍，並就被留言辱罵、座車被破壞提告誹謗。法官審理後認為，侯女多次幫樊男投保，必然知道對方已婚，而她在裸照中神色自若，顯非遭到偷拍，依法判刑。