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屁孩買菸亮刺青「證件在這」 女店員反應讓網友大讚霸氣

一名男子日前到便利商店買菸，女店員要求出示證件，少年卻抬腳秀出刺青「證件在這！」，女店員也抬腳「回嗆」對方。（圖片取自《爆料公社》）

2016-08-29  09:12

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子日前到便利商店買菸，女店員要求出示證件，少年卻抬腳秀出刺青「證件在這！」，女店員也抬腳「回嗆」對方。

一名網友在臉書社團《爆料公社》PO出一段影片，指一名戴著安全帽的男子要買菸，女店員問他是否滿18歲，並請他出示證件，男子這時卻腳秀出刺青「證件在這！」，女店員也不甘示弱抬腳說；「那我這樣不就20歲了！」

許多網友看了紛紛笑翻，「立馬弱掉」、「用刺青來證明年齡？」「87屁孩和霸氣店員」、「不是刺比較多就混很大，基本上會這樣都是臭俗辣，真正的大哥都很低調禮貌客氣」，也有網友嘲諷，「可能身份證整面刺在小腿上，那另一支腳順便刺個健保卡好了」。

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