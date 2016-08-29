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開學日不堪壓力 國一新生墜樓命危

2016-08-29  08:41

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區裕民路上的一處社區大樓，今天早上7點多傳出墜樓意外，12歲鍾姓少年從疑因升學壓力，在開學日從自家墜樓，目前不排除輕生，生命跡象微弱還醫院搶救中。

警方初步調查，準備升國一的鍾姓少年原訂上午要到學校報到，但疑因升學壓力與家人發生爭吵後就發生墜樓意外，案發經過還待釐清。

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