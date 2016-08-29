開學日12歲少年墜樓 無生命跡象

2016-08-29 08:28

上稿時間08：28

更新時間08：56

〔即時新聞／綜合報導〕今天是開學日，新北市土城區裕民路一處社區上午約7時發生12歲鍾姓少年墜樓的事故，該少年沒有生命跡象。

警方初步調查，準備升國一的鍾姓少年原訂上午要到學校報到，但疑因升學壓力與家人發生爭吵後就發生墜樓意外，案發經過還待釐清。

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