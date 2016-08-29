拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉

2016-08-29 06:40

〔記者王捷／台南報導〕李姓粗工疑似拿著林姓女友賣身錢去打電玩，沒想到打到一毛都不剩，林女氣得大罵李男沒用，要去找別的男人，李男不捨就在電玩店前拉扯，最後2人大打出手，警方到場將2人帶回警所制作筆錄，不料情侶倆在警所內互揭瘡疤，林女指責李男吃軟飯，李則罵林女賣淫又吸毒，2人互告傷害，訊後警方將情侶依傷害、社會秩序維護法移送。

28日晚間11時許，鬧區的電玩店前傳出糾紛，40歲的李男在店門口與小5歲的林女打的不可開交，但林女也不是省油的燈，猛扯李男頭髮、甩巴掌，連李男的上衣都被扯破。

林女向警方供稱，李男向他借了1萬4000多元打電動，沒想到竟然打到一毛都不剩，這些錢都是辛苦錢，痛批李男根本是在吃軟飯。

沒想到李男聽到後，在警方面前反嗆林女，自稱他靠勞力賺錢，可不是小白臉，那筆錢還不是林女賣淫賺的，留下來林女也是拿去吸毒，不如他拿來打電動。

林、李唇槍舌戰互控傷害，警方將2人依傷害、社會秩序維護法移送，並且追查林女是否從事不法。