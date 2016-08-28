網路聊天假扮女子 要男傳自慰影片
2016-08-28 23:30
〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子今年6月間，在「wootalk」聊天網站假扮女性，搭訕徐姓網友，要求他傳自慰影片，徐照辦後，曾男竟立即表明身分，恐嚇說：「哥哥，我最近有點缺錢啦」、「至少也要來個3600塊討個吉利吧」等語，得手1700元，新北地院依恐嚇取財罪，判曾男6個月徒刑，可上訴。
本案發生於今年6月18日，曾男在「wootalk」聊天網站假扮女性，搭訕徐男後要他傳自慰影片，徐照辦後，曾表明自己也是男的，並錄製語音訊息恐嚇徐男。
曾男傳說：「你這麼愛跟網路上的男生這樣互傳，那我幫你傳上網阿，你說好不好啊你說好不好呀帥哥」、「那你幹嘛不叫我把它刪掉勒，為什麼說我在威脅你阿，我說你很帥很性感這樣是威脅你嗎」、「那我們來做個交易如何，要我刪掉的話」、「哥哥，我最近有點缺錢啦」、「至少也要來個3600塊討個吉利吧」等。
徐男立即報警，並將曾男約出，在迴龍捷運站2號出口交付1700元，警方到場埋伏當場逮捕。檢方偵辦時，曾男否認恐嚇取財，徐男則說自己以為對方是女生，才會傳影片，曾男要求交付3600元加上300車馬費，才要刪除影片，他覺得被威脅且感到恐懼，擔心影片被傳到網路上。法官認為曾男所為，對被害人造成莫大心理壓力，所為實不足取。
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