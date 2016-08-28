疑爭風吃醋遭圍毆 男子性命垂危急救中

2016-08-28 22:34

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭市復興路今晚發生疑似爭風吃醋圍毆案，游姓男子認為宋姓男子是吳姓女友新歡，召來7名友人共8人聯手棒打宋男，被害人倒地不起，陷入重度昏迷，被送醫急救，性命垂危。

案發後，警方陸續掌握嫌犯身分，深夜11點將8嫌全部通知到案，漏夜偵辦中。

宜蘭警分局晚間8點接獲報案，出動10多名快打部隊，警方到達復興國中附近案發現場，嫌犯已鳥獸散，20歲宋姓男子倒在地上，傷勢嚴重，轉送羅東博愛醫院救治，辦案人員說，打人嫌犯有8人，帶頭者可能是吳姓女子的游姓男友。

根據調查，游男懷疑吳女另結新歡，今晚找上宋男算帳，吳女供稱，宋是同事，並非男朋友，警方不排除游男找錯對象打錯人，已掌握嫌犯身分，將傳喚當事人到案說明。