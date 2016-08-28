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疑爭風吃醋遭圍毆 男子重度昏迷送醫急救
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溪釣驚魂記！ 男子遇溪水暴漲困沙洲獲救

50歲黃姓男子下午前往東山區高原里龜重溪竹頭排段溪釣時突遇溪水暴漲，受困沙洲。（記者王涵平翻攝）

2016-08-28  21:06

［記者王涵平／台南報導］50歲黃姓男子下午前往台南市東山區高原里龜重溪竹頭排段溪釣時，突遇溪水暴漲，受困沙洲，東原警義消、派出所警員獲報立即馳援順利救出黃男。

家住新營區的黃姓男子下午3時許走入溪中準備釣魚，不到5分鐘的時間，溪水突然暴漲，所幸黃男站在一處凸起的沙洲上，未被溪水沖走，但眼看溪水愈來愈湍急，他也趕緊打電話求救，東原派出所警員鄭光育在警消未到場前，安撫黃男情緒，告知往溪床高突處站立，勿急躁自行上岸，消防人員會立即協助黃男上岸。

南市東原消防分隊獲報後立即趕往，並同步通知義消協助，警消到場先拋出救生衣讓黃男穿上，再架設長梯爬下溪床，前往沙洲將黃男帶上岸，結束一場溪釣驚魂記。

消防人員表示，近日山區常有較大的陣雨，溪水會突然暴漲，下游居民需隨時注意，呼籲民眾勿任意前往溪流戲水或垂釣，以免發生危險。

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  • 東原警義消、派出所警員獲報立即馳援順利救出。（記者王涵平翻攝）

    東原警義消、派出所警員獲報立即馳援順利救出。（記者王涵平翻攝）

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