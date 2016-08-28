粗心媽手機放嬰兒車 警憑監視器半截身影抓賊

2016-08-28 21:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕 「警察先生，我的手機不知道是被偷還是掉了！」35歲劉姓媽媽帶小孩去逛虎林街黃昏市場，把iPhone 6s手機放在嬰兒車置物籃，逛著逛著手機居然不見了，她立刻報警，警方雖不確定是否為竊盜案，仍熱心協助調閱監視器，經反覆查看，發現當時真有陌生男刻意接近她，以魔術手法摸走手機，員警根據該男來去路線，鎖定對方在西門町一帶活動，埋伏多日，果然發現賊蹤，順利逮人。

員警當時調閱附近攤販的監視器，發現雖拍不到劉女，但剛好有拍到嬰兒車，反覆檢視畫面，鎖定一穿黑色衣服及牛仔褲的男子半截可疑身影，員警循此線索，擴大調閱並過濾附近監視器畫面，確定涉案男子樣貌，根據其來去的動線，發現該男從西門站搭捷運來永春站，得手後又搭車返回原處。

警方發現該男常出沒在西門町一帶，前往埋守查緝，皇天不負苦心人，果於案發12天後，在西門町逮捕行竊的52歲邱姓男子，警訊時邱男承認犯案，但推說手機「已丟掉了」，警方先依竊盜罪嫌將他送辦，同時尋找贓物下落。