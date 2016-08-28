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餓男「凍未條」 跑到姐妹花家中偷吃被逮

2016-08-28  23:00

〔記者余衡／新北報導〕39歲陳姓男子因為肚子太餓，日前跑到新北市鶯歌區林姓女子家門外，偷取放在冰箱內的冷凍水餃，當他急於埋頭翻找時發出巨大聲響，引起林女、妹妹和施姓女友人走出屋外查看。

陳男見行竊失風想將水餃塞回冰箱，但急忙中未將冰箱門關妥，整包水餃又應聲滑落地面，他見施女拿起手機報案竟拿起一旁的電鍋砸向3人，但陳男賊星該敗，意圖逃跑時不慎滑倒，當場遭3名女子壓制，隨後警方趕抵逮人。

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  • 陳男跑到林姓姐妹花家門外冰箱行竊。（記者余衡翻攝）

    陳男跑到林姓姐妹花家門外冰箱行竊。（記者余衡翻攝）

  • 陳男行竊失風，隨手拿起電鍋砸向林姓姐妹花。（記者余衡翻攝）

    陳男行竊失風，隨手拿起電鍋砸向林姓姐妹花。（記者余衡翻攝）

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相關關鍵字： 偷吃 偷竊 姐妹花 食物 餓男
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