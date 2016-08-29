警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
2016-08-29 00:00
林姓街友的小屋，屋上藤蔓是南瓜，屋前種有空心菜、地瓜葉。（記者王冠仁攝）
〔記者王冠仁／台北報導〕一名女大生日前騎腳踏車到台北市華江橋下的河濱公園看夜景，將手機放在車前置物籃的包包內，林姓街友路過將手機與腳踏車偷走。警方根據手機定位訊號循線查找，想不到竟發現林獨自在河濱公園外、比人還高的草叢內搭屋居住，員警大呼不可思議，「根本是現代原始人！」，訊後將他依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，這名林姓街友（63歲）獨自在草叢內搭屋居住約8個月，他的「小屋」距離河水最近處只有「三大步的距離」，但疑因「受益」於河濱公園的防洪效果且上月颱風沒讓台北成災，「小屋」才沒被大風大雨「摧毀」。
林說，他來自高雄，退伍後到鶯歌陶瓷工廠工作，不僅存下人生第一桶金，還在同工廠結識妻子。他與妻子結婚20多年來育有3名小孩，生活幸福美滿，但多年前他妻子遇到年輕時的「老情人」，埋藏心中的情感再次被點燃，毅然決然「拋家棄夫」。
林還說，他忍痛簽字離婚時，工廠也因陶瓷技術西進而關閉，他因此丟了工作、離開鶯歌「傷心地」。他拿僅存積蓄開小吃攤、娶中國籍妻子，但中國妻因工作兩人聚少離多、無法共同生活，他最後花光積蓄，輾轉成為萬華街友。
8個月前他某次散步時意外發現河濱公園旁的「小天地」，他陸續以撿來的木材、塑膠布、桌椅、鍋碗瓢盆一點一滴打造成「家」，還找了空地自種南瓜、地瓜葉果腹，小屋後方就有河水可用來盥洗，屋旁則用石塊、鐵絲網簡單架起用來煮飯的「爐灶」，讓林姓街友在河濱公園過起沒水沒電的原始生活。
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