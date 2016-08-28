嘉市警員兩度偷拍民眾裙底被逮 將協助心理輔導

2016-08-28 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕身為人民保母卻知法犯法，嚴重影響警譽。嘉義市警察局保安隊員蔡姓員警昨（27）日於大賣場內偷拍女子裙底風光被逮，全案今（28）日依妨害秘密罪嫌移送嘉義地檢署偵辦；據了解，蔡員民國100年時也曾持密錄器偷拍女性裙底風光被查獲，警局本次除了依規定懲處之外，將協助心理諮商輔導，防止類似案件再犯。

綜合媒體報導，蔡員昨日偷拍民眾裙底被逮，已經是他第2度因為偷拍而遭到民眾檢舉後送辦；民國100年，時任嘉義市刑警大隊偵查佐的蔡員，遺失在商場、超市等場所偷拍女性裙底風光畫面的相機記憶卡，遭撿到的民眾發布到網路提供警方追查，警局當時懲處蔡員除了記過2次、改調保安隊制服員警外，也依妨害秘密罪嫌移送。

蔡姓員警昨日晚間8時30分許，又在嘉義市好市多量販店涉嫌以微型攝影機偷拍被害女子裙底風光，遭被害人丈夫發現後報警處理；全案並於今日移送地檢署偵辦，檢察官複訊後飭回。警方指出，蔡員於輪休期間涉嫌偷拍，已違反警察風紀及影響警譽，違法行為已移送偵辦，行政責任將依警察人員獎懲標準等規定懲處，並提報關懷輔導對象；為防範類似案件再次發生，將協助蔡員心理諮商輔導。