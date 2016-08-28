嘉市警員兩度偷拍民眾裙底被逮 將協助心理輔導
2016-08-28 20:00
〔即時新聞／綜合報導〕身為人民保母卻知法犯法，嚴重影響警譽。嘉義市警察局保安隊員蔡姓員警昨（27）日於大賣場內偷拍女子裙底風光被逮，全案今（28）日依妨害秘密罪嫌移送嘉義地檢署偵辦；據了解，蔡員民國100年時也曾持密錄器偷拍女性裙底風光被查獲，警局本次除了依規定懲處之外，將協助心理諮商輔導，防止類似案件再犯。
綜合媒體報導，蔡員昨日偷拍民眾裙底被逮，已經是他第2度因為偷拍而遭到民眾檢舉後送辦；民國100年，時任嘉義市刑警大隊偵查佐的蔡員，遺失在商場、超市等場所偷拍女性裙底風光畫面的相機記憶卡，遭撿到的民眾發布到網路提供警方追查，警局當時懲處蔡員除了記過2次、改調保安隊制服員警外，也依妨害秘密罪嫌移送。
蔡姓員警昨日晚間8時30分許，又在嘉義市好市多量販店涉嫌以微型攝影機偷拍被害女子裙底風光，遭被害人丈夫發現後報警處理；全案並於今日移送地檢署偵辦，檢察官複訊後飭回。警方指出，蔡員於輪休期間涉嫌偷拍，已違反警察風紀及影響警譽，違法行為已移送偵辦，行政責任將依警察人員獎懲標準等規定懲處，並提報關懷輔導對象；為防範類似案件再次發生，將協助蔡員心理諮商輔導。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 第三代創意求變 清香珍吐司「超紅」
- 情傷正妹玩寶可夢 5年重度憂鬱好轉
- 中職》張正偉千安獲獎 身體健康最重要
- 李家豪雙鷹 詹世昌奪冠吉兆?
- 孕婦照超音波 胎兒輪廓像兔寶寶
- 一生一平板教學 校長：不怕生「抓怪」
- 中職Live》泰霸悲情完投敗 獅猿只差0.5場勝差
- （圖多）小賈公眾騎上蘇菲亞 情慾過激遭職員制止
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 美球迷、大聯盟官網熱議
- 排球「夢」首映 國手陪粉絲看戲
- 「小強」果然好強 被踩四分五裂 變異形重生
- 打破藍綠 蕭美琴：深耕就有機會
- 美國醫生家屬反擊？ 嗆伊能靜活該「誰要你到國外生」
- 出席青商會 陳建仁邀青年參與改變
- MLB Live》皇家3：8紅襪 王建民後援3局
- MLB》強化牛棚 水手叫上左右開投
- 菲律賓恐怖組織劫獄 成功救出8名同夥
- 議會外交 民進黨團訪日本宮崎縣
- 網球》納達爾坦言手腕未癒 嘆四天王逐漸老去
- 南韓雙賢305萬奪最高薪 台灣NO.1是她
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 週一北台灣降雨趨緩 高溫回升至32度
- 寶可夢讓眼科門診暴增 孕婦玩到暫時失明
- 原民射箭賽 紙山豬當靶
- 知名女星轉行當《美女》經紀人 拚當臨演力捧小鮮肉
- 不怕手機沒電 大安森林公園路燈設充電座
- 當車手拿8千 判賠被害人85萬
- 饒舌天王買告示牌示愛 蕾哈娜樂翻了
- 台江拜溪墘音樂會 今晚熱鬧登場
- 柯有倫誇像林青霞 湊對林予晞有希望
- 金高恩戀上大叔男友 公開前就險露出馬腳
- 「鄙視選民」言論挨批 段宜康發道歉文暗諷國民黨
- 謝忻出外景受傷 細菌感染挖肉救命
- （影音）梁詠琪開唱讚粉絲手指快 女兒恐龍玩偶伴登台
- 上任100天談施政》新南向 蔡：依循市場法則
- 還沒見到「他」 彭冰捨不得離開台灣
- 凸顯問題 志願役上尉寫公開信給全軍：想退伍不想裝病
- 易肇事橋樑 添圖形化標誌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嘉市警員兩度偷拍民眾裙底被逮 將協助心理輔導
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分