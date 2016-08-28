申請低收入戶遲未通過 男子怒砸里長的店
2016-08-28 18:27
〔記者蔡清華／高雄報導〕48歲的林姓男子，因申請低收入戶補助遲未獲准，懷疑里長從中做梗，27日憤而到里長經營的機車行理論，持伸縮警棍、刀械毀損店內多部機車，還譙警「五字經」，最後被依妨害公務送辦。
27日下午13時40分許警方獲報，鳳山區王生明路郭姓里長機車行有人茲事，一男子將其自小客車橫向停放於馬路上，手持鐵質伸縮警棍下車直衝店內，猛砸多部機車。
男子遭里長兒子上前制止後，還駕車意圖衝撞，所幸眾人及時閃避無人受傷，當警方正在了解狀況時，林嫌竟又進入屋內取出生鏽刀械，持刀衝出欲與里長理論，所幸遭警方及時奪下，然犯嫌竟憤而爆粗口以五字經「幹○○機○」辱罵執勤人員，警當場將其壓制逮捕，依妨害公務罪移送法辦，機車毀損部份視里長是否提告。
警方調查，有毒品、盜匪等多項前科的林男，因不滿多次申請補助遭阻，向區公所詢問亦未獲得回應，懷疑里長故意做梗，說他的壞話所致，區公所表示，申請低收入戶有一點的標準及程序，過不過和里長沒有關連。
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