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盜匪通緝犯藏匿多年 就栽在一杯咖啡

眼前中年大叔竟是盜匪通緝犯，因愛喝咖啡露了行蹤，被通緝逾5年仍被逮。（記者楊政郡攝）

2016-08-28  18:17

［記者楊政郡／台中報導］就愛這一味、露了餡！遭到懲治盜匪條例通緝的陳男（56歲），平常深居簡出、行事低調，以計程車代步，警方很難掌控行蹤，台中市刑事警察大隊偵三隊聽聞他在台中市七期重劃區的百貨公司附近出現，雖缺乏具體目標，因他酷愛某家咖啡連鎖店的咖啡，員警來個「守株待兔」，27日午餐時分發現陳嫌與女友在台灣大道與惠中路口喝咖啡，順利逮捕歸案，陳嫌一定沒想到就是這一杯咖啡讓他栽了。

警方指出，陳嫌在88年犯下盜匪案，被判15年徒刑定讞，99年假釋出獄，出獄後假釋期間又犯槍砲案，100年被檢察官撤銷假釋，立即以盜匪案發布通緝，他戶籍在大肚區，最近據聞躲藏到台中市區來，且進一步鎖定在七期附近，而陳嫌出門均以計程車代步，行事低調，穿著樸實就像中年大叔，不易聯想陳男是名重罪通緝犯，要誘捕他確實不容易。

但有資深員警得知他頗愛喝咖啡，也特別喜歡喝某個咖啡連鎖店咖啡，刑大偵三隊員警分析七期內這個咖啡連鎖店的幾家分店位置，均派便衣員警埋伏、守候，不時出現店內外，最近得知他在大遠百出現，專案人員重點放在臺灣大道與惠中路口咖啡店，密集監控埋伏，經埋伏多日，27日午餐時段，果然看到陳男與女性友人坐在咖啡店前，悠閒喝著咖啡，當警方拿著通緝照片上前表明身分，陳男一臉不敢置信表情，還詢問為何知道他在這裡？

侯副隊長當時只淡淡回他「剛好路過」，其實陳男萬萬想不到自己就是栽在這杯咖啡。

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  • 員警拿著通緝照片在咖啡店守株待兔，逮到盜匪通緝犯。（記者楊政郡攝）

    員警拿著通緝照片在咖啡店守株待兔，逮到盜匪通緝犯。（記者楊政郡攝）

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