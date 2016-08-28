消費惹糾紛 酒客縱火險釀災

酒客縱火洩憤，火調人員封鎖鑑驗。（記者陳賢義翻攝）

2016-08-28 17:20

〔記者陳賢義／台東報導〕台東廖姓男子昨晚至市區1家酒店尋樂，疑因消費糾紛與酒店員工發生衝突而心生仇憤，今日凌晨偕鄭姓友人潑灑汽油縱火，酒店大廳及包箱外走道瞬間陷入火海，旁人見狀立即起出滅火器搶救及報案求援，所幸火舌未波竄包箱，造成重大傷亡，僅廖、鄭2人因回火被燒燙傷；廖、鄭2嫌到案坦承不諱，訊後，被依公共危險罪嫌移送法辦。

這起酒店縱火案發生在今日凌晨3時許，廖嫌因與酒店員工發生口角而心生不滿，離開酒店後就偕鄭嫌前往市區新生路1間加油站購買汽油，隨後直奔酒店縱火，得逞共乘機車逃逸。熊熊烈火瞬間蔓延，波及酒店門口、大廳、走道等處，酒店員工見狀，立刻疏散酒客，起出滅火器搶救及撥打119報案，警消人員趕抵，迅速撲滅火勢。

犯行「全都錄」，警方循線緝逮，廖、鄭2到案坦承不諱，不約而同供稱頭部曾受傷，有經常性失憶的問題，對於犯行已有些許錯亂與淡忘，企圖卸責，訊後，被依公共危險罪嫌移送東檢偵辦。

台東警分局長陳膺方表示，廖、鄭2嫌不顧店內仍有酒客消費，執意縱火，所幸未造成重大傷亡，籲民處理個人恩怨應冷靜以對，循正當途徑解決，避免因一時衝動造成無法彌補的傷害。