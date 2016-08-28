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一覺醒來被警包圍 車內起出毒品法辦

2016-08-28  16:39

〔記者林孟婷／台南報導〕有多項前科的四十歲蘇姓男子，駕駛未掛車牌的轎車並在車內呼呼大睡，被眼尖警察發現蘇嫌為轄區內毒品治安顧慮人口，於是上前盤查，並在蘇嫌車內起出安非他命毒品，遭警方移送法辦。

警方巡邏時發現一輛未掛車牌的轎車，停放在計程車排班格上，上前一看，發現駕駛是毒品治安顧慮人口，並在車內呼呼大睡，一旁還有疑似為吸食器的器具，警方不敢大意，調來支援警力將車輛包圍後再叫醒蘇嫌，並在車內起出毒品。

醒來的蘇嫌，看到車外被警力包圍驚嚇不已，蘇嫌表示，因為感覺疲累才會在車上休息，「沒想到，睡覺也會被警方查緝到毒品，有夠衰」。

警方表示，在蘇嫌車上的零錢盒、隨身背包等處起出68.85公克的安非他命，懷疑蘇嫌可能涉及販毒，但蘇嫌辯稱「都是我自己要用的」，但警方對此說法持保留態度，將再深入追查釐清。

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  • 警方上前盤查，並在蘇嫌車上起出毒品。（記者林孟婷翻攝）

    警方上前盤查，並在蘇嫌車上起出毒品。（記者林孟婷翻攝）

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