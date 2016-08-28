登山身體不適 救護送醫後1死1傷
2016-08-28 16:17
楊男經直升機吊掛到東勢河濱公園。（記者歐素美翻攝）
〔記者歐素美／台中報導〕和平區「谷關七雄」中的東卯山及馬崙山，今天分傳登山意外！48歲的楊姓男子攀登東卯山，疑心臟病發休克，經空勤總隊緊急出動直升機吊掛轉送東勢農民附設醫院急救，院方表示，楊男到院前死亡，將等候檢察官相驗；另42歲陳女則攀登馬崙山寺時頭暈不適，經消防局出動救援送往東勢附設農民醫院，急救後無大礙。
今天中午時，台中市消防局獲報，48歲楊姓男子與登山隊一起攀登東卯山，走到三角點時，疑似心臟病發休克，同行友人緊急施以CPR急救，並打電話報案，消防局獲報後請求空勤總隊出動直昇機救援，空勤總隊於下午2時57分時將患者吊掛上直升機，但楊男已無呼吸心跳等生命跡象，經降落東勢河濱公園後，轉送東勢農會附設農民醫院，院方表示，楊男到院前已死亡，身體無明顯外傷，將報請檢察官相驗。
另42歲的陳姓女子和丈夫攀登馬崙山，結果突然頭暈不適，消防局於上午10時40分獲報派員上山救援，約中午時以繩索將陳女固定在獨輪的擔架上運送至登山口，再由救護車送往東勢農民醫院，院方表示，陳女出現右側無力，疑似中風現象，目前已轉彰化秀傳醫院治療。 （更新16：55分）
相關影音（消防局提供）
楊男經轉送東勢農會附設農民醫院，惜到院前即死亡。（記者歐素美翻攝）
陳女攀登馬崙山身體不適，消防人員到場急救。（記者歐素美翻攝）
消防人員運用獨輪的擔架將陳女運送到登山口。（記者歐素美翻攝）
消防人員將頭暈的陳女安置在擔架上。（記者歐素美翻攝）
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