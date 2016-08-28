女藥頭家中販毒 兒女回應讓員警心酸
2016-08-28 16:21
黃姓女藥頭自家販毒被逮，警方訓斥當了兒女壞榜樣。（記者洪臣宏翻攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市小港警分局在黃姓女藥頭住家起出毒品，現場還有名剛偷竊電線趕來解癮的蔡姓毒蟲，黃婦16歲兒子目睹母親被抓，淡淡地說：「從小看到大，我習慣了。」令員警不禁心酸，當場訓斥黃婦做了壞榜樣。
小港警分局22日執行全國緝毒、掃黑及詐欺大掃蕩專案，查獲楊姓男子販毒並聲押獲准，循線追查源頭，25日前往林園區搜索40歲黃姓女藥頭（竊盜、毒品前科）住家，還有名蔡姓男子坐在客廳沙發上，一臉「茫酥酥」，警方到他身旁仍渾然不知。
警方在黃婦桌上起出2小包海洛因，蔡男坐的沙發底下則有1小包海洛因、2小包安非他命及施打過的針頭，人贓俱獲。
黃婦的母親正在住院，她叫兒女去看顧，自己卻在家販毒，被捕後打電話給女兒交代事情並告知被抓了，沒想到女兒會錯意在電話彼端說：「妳快走，不然我叫警察抓妳！」
她16歲兒子得知後趕回家，員警對他說：「媽媽被警察抓，要堅強一點！」沒想到少年回說：「我媽媽常常帶朋友回來家裡，從小看到大，我習慣了。」兒女無奈對話讓員警不禁搖頭。
警方還查出51歲蔡男（毒品通緝）騎乘贓車，並在車上起出電纜線及油壓剪等做案工具，蔡男為籌措吸毒費用，偷竊林園地區鴨寮電線變賣，警方訊後將2嫌依毒品罪嫌送辦。
蔡嫌剛偷完電線趕來解癮，被警方查獲。（記者洪臣宏翻攝）
警方在女藥頭住家起出毒品。（記者洪臣宏翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 從來沒嚐過甜食！敘利亞童吃草維生
- 中國冰箱疑傳爆炸 小兄妹慘死現場
- 《侏儸紀》葛蘭特博士 有望加入《雷神3》？
- 朵朵小語 暗影之比要
- 敵帥是她! 難怪蔡育勤被摸透
- 觸宗教禁忌挨轟 玖壹壹春風：比起酸民我更怕...
- 審計部預警 台中歌劇院恐年虧損1.5億
- MLB》建仔伸卡強壓 佩卓亞中斷連11安紀錄（影音）
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 美球迷、大聯盟官網熱議
- 被女友頸部種草莓 男子中風死亡
- 搭車痛到難受 正妹主播也曾想坐博愛座
- MLB》連11安紀錄被建仔中斷 佩卓亞這樣說…
- 投票率未過半 否決南澳鄉長罷免案
- 被酸好手好腳不讓座 逸祥女友無奈「脫衣」
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 塞翁失馬焉知非福 老翁中風康復後竟突然會…
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 減薪25% Amazon試辦每週上班30小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Universiade might replace group over video backlash
- 蓋活動中心 採參與式預算
- 身高差太多！ 柯基玩水都浸濕了 哈士奇只泡到腳踝
- 陳仕朋、劉家愷 新「犀」望報到
- 美智庫：北韓潛射飛彈 2018前不具戰力
- （圖多）小賈公眾騎上蘇菲亞 情慾過激遭職員制止
- 備戰東京奧運觀光潮 日本將推終極一卡通
- 不怕手機沒電 大安森林公園路燈設充電座
- 推有機農業 政院將釋台糖地
- 三、四級資安事件 立即通報政院
- 狗狗先入住官邸！ 小英領養的退休導盲犬 特色是很貪吃
- 華盛頓相繼成立專注研究台灣的「新智庫」
- 農曆七月普渡法會 越南版
- 轉型正義工程》學者籲建構歷史衝突地點資料庫
- 慈濟牽紅線 護理師與豐原警聯誼
- 正確剪趾甲 掰了凍甲
- 地科奧賽奪金全壘打 台灣十連霸
- MLB》差點被讓渡 王建民起死回生
- 嚴德發11月屆齡 軍方首長將調整
- 全國教育力大調查 台中「超高趕北」首奪第一
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女藥頭家中販毒 兒女回應讓員警心酸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分