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女藥頭家中販毒 兒女回應讓員警心酸

黃姓女藥頭自家販毒被逮，警方訓斥當了兒女壞榜樣。（記者洪臣宏翻攝）

2016-08-28  16:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市小港警分局在黃姓女藥頭住家起出毒品，現場還有名剛偷竊電線趕來解癮的蔡姓毒蟲，黃婦16歲兒子目睹母親被抓，淡淡地說：「從小看到大，我習慣了。」令員警不禁心酸，當場訓斥黃婦做了壞榜樣。

小港警分局22日執行全國緝毒、掃黑及詐欺大掃蕩專案，查獲楊姓男子販毒並聲押獲准，循線追查源頭，25日前往林園區搜索40歲黃姓女藥頭（竊盜、毒品前科）住家，還有名蔡姓男子坐在客廳沙發上，一臉「茫酥酥」，警方到他身旁仍渾然不知。

警方在黃婦桌上起出2小包海洛因，蔡男坐的沙發底下則有1小包海洛因、2小包安非他命及施打過的針頭，人贓俱獲。

黃婦的母親正在住院，她叫兒女去看顧，自己卻在家販毒，被捕後打電話給女兒交代事情並告知被抓了，沒想到女兒會錯意在電話彼端說：「妳快走，不然我叫警察抓妳！」

她16歲兒子得知後趕回家，員警對他說：「媽媽被警察抓，要堅強一點！」沒想到少年回說：「我媽媽常常帶朋友回來家裡，從小看到大，我習慣了。」兒女無奈對話讓員警不禁搖頭。

警方還查出51歲蔡男（毒品通緝）騎乘贓車，並在車上起出電纜線及油壓剪等做案工具，蔡男為籌措吸毒費用，偷竊林園地區鴨寮電線變賣，警方訊後將2嫌依毒品罪嫌送辦。

蔡嫌剛偷完電線趕來解癮，被警方查獲。（記者洪臣宏翻攝）

警方在女藥頭住家起出毒品。（記者洪臣宏翻攝）

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