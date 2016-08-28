烏日工廠大火 2層鐵皮建築燒光

烏日一處住家式機械加工廠發生火災。（記者何宗翰攝）

2016-08-28 15:31

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市烏日區光明路勤農巷一處住家式機械加工廠，下午1點多突然起火燃燒，現場濃煙密佈、火舌竄出，消防隊出動烏日、大里、勤工、國光、南屯分隊各式消防車10輛、救護車1輛、消防人員29名，迅速佈起水線搶救，目前火勢已經控制，1、2樓鐵皮建物幾乎燒光，所幸無人受困。

火災現場濃煙密佈。（記者何宗翰攝）