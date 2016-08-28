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士兵墜樓身亡 軍方：未拖延申請退伍作業

2016-08-28  15:25

〔記者羅添斌／台北報導〕 陸軍航空特戰指揮部下午表示，所屬特種作戰指揮部呂姓一兵，今（28）日清晨07時許休假期間，於宜蘭礁溪某飯店不明原因墜樓死亡，全案已由礁溪派出所偵辦釐清中。

航特部指出，呂兵於今年3月28日完成傘訓，4月20日到連隊報到迄今，在營表現正常；惟於7月中旬向幹部反映退伍意願，經單位輔導後，於8月2日繳交申請書，單位即依作業程序辦理，於8月23日發布不適服現役命令後呈報司令部核辦，各項程序均符合作業規定，絕無拖延。

航特部對於本案肇生深表痛心，將全力配合警方調查及協助家屬處理後續；另援引為案例，深化官兵生命教育，以防杜類案再生。

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  • 呂男可能從投宿的11樓客房陽台墬樓。（記者江志雄翻攝）

    呂男可能從投宿的11樓客房陽台墬樓。（記者江志雄翻攝）

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