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勇婦扯下強盜毛巾成鐵證 汐止水蓮山莊炸彈客栽了

傅國智下手凶殘，曾一度想槍殺警員，訊後被移送地檢署法辦。（記者吳昇儒攝）

2016-08-28  14:47

〔記者吳昇儒／新北報導〕汐止水蓮山莊炸彈客傅國智將爆裂物遺留在水蓮山莊前，曾犯下一起強盜案件，60歲鄭姓婦人在床上聽見怪聲，發現被傅男入侵住處，還被他用刀架住，情急之下奪刀扯下毛巾，事後傅男開槍阻擋追緝逃逸，但婦人這一抓，讓警方能從毛巾上的DNA查出傅男身分，讓專案小組迅速破案。

新北市警汐止分局、刑大偵一隊及台北、桃園市警局為了追緝四處犯案的傅男，組成專案小組，透過生物跡證，查出去年10月才假釋的傅男涉有重嫌，全力追捕傅男。

警方指出，因為鄭婦勇敢的行為，將犯嫌的毛巾扯下，讓專案小組能夠順利鎖定犯嫌功不可沒，炸彈客間接栽在婦人手上。

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