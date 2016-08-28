短裙辣妹持毒 見警急丟包難逃法網

身材高挑的辣妹最後仍被移送法辦。（記者蔡清華翻攝）

2016-08-28 14:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕兩名未戴安全帽身著緊身短裙女子，騎機車遇警盤查，臉上表情慌張，行進中後座女子將化妝包丟棄，果然被發現包包內有海洛英毒品，被依法送辦。

楠梓分局加昌派出所員警昨（27）日夜間，在楠梓區後昌新路執勤時，看到對向車道2名身著短裙女子，共乘一部機車均未戴安全帽，見警後臉上表情慌張，加快車行速度，巡邏警組見狀立即驅車攔停。

員警看出事有蹊翹，驅車追緝，查緝過程後座的柯女因心虛慌張，旋即將裝有毒品之化妝包丟棄，員警當場查獲化妝包內有一級毒品海洛英1小包（0.45公克）、注射器 2支、自製勺子1支。

柯女一度否認化妝包是她所有，但丟包過程，均被員警鷹眼識破，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署續行偵辦。

短裙辣妹持毒見警急丟包。（記者蔡清華翻攝）