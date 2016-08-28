因應寶可夢玩家 中興警分局制訂SOP！

中興分局對面昨晚有「皮卡丘」出現，再度吸引近400人聚集抓寶。（記者佟振國攝）

2016-08-28 14:04

〔記者佟振國／南投報導〕寶可夢遊戲發燒，南投市中興分局上週六晚間一下子來了200多位抓寶玩家，昨晚更誇張，近400人全是為了「皮卡丘」而來，警方則已研擬預警、勸導、引導及取締四部曲，透過值班台設立寶可夢雷達監控稀有寶物出現地，立即派線上警網到場進行勸導及引導，影響交通立即取締告發，這也是中興分局有史以來為了手機遊戲衍生成聚眾活動，特別制定的標準SOP。

南投市中興新村兒童公園為寶可夢遊戲的抓寶熱鬧，上週六8月20日晚間9時至10時，公園及分局對面出現稀有寶物「妙蛙花」，立即吸引逾200位民眾聚集抓寶，讓人誤以為在包圍分局，昨晚同一地點、時段又有「皮卡丘」現蹤，抓寶人數更多，上看近400人。

中興分局長徐章哲表示，有了上次的經驗，警方則是訂出預警、勸導、引導及取締的四大步驟，由中興派出所值班台開啟寶可夢雷達，放置寶可夢圖鑑供值班同仁查看，如發現稀有寶物出現足以造成騷動，立即通報勤指中心，啟動交通快打，線上警力支援。

昨晚出動快打部隊3位偵查隊員及6位制服員警到場規勸疏導民眾，今天週日員警、志工也加強在寶物出現熱點進行宣導，中興分局前也貼出禁在門口玩寶可夢的公告，最後殺手鐧則是對開車、騎車玩手機、路口任意停車、併排停車等行為加強取締，絕不寛貸，是中興分局有史以來因為手機遊戲衍生群眾聚集而特別制定的標準處理程序，也有員警私下大吐苦水，現在不僅要記通緝犯、贓車車牌，，還要記什麼是稀有寶物，只希望這股抓寶潮趕快退燒。