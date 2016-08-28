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牧羊犬好棒！深夜火警救了飼主一家人

2016-08-28  14:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市建工路1棟民宅騎樓今日凌晨發生火災，隔壁住戶飼養的牧羊犬「NuNu」聞到異味連忙汪汪大叫，驚醒飼主吳姓婦人和她的兒子，最後兩人帶著愛犬毫髮無傷地順利逃出。

據《聯合報》報導，吳婦和兒子被「NuNu」叫醒後，看到鄰居在騎樓充電的電動車起火燃燒，幸好牧羊犬警示得早，全家才能有驚無險地衝到外面。

吳婦當場開心地抱著「NuNu」，直呼「感謝你救全家人」，而高雄市消防局大昌分隊隨後也抵達現場滅火，詳細起火原因還需要進一步調查。

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  • 高雄市建工路1棟民宅騎樓今日凌晨發生火災，隔壁住戶的牧羊犬救了飼主一家人。圖為建工路一景，非火災地點。（資料照）

    高雄市建工路1棟民宅騎樓今日凌晨發生火災，隔壁住戶的牧羊犬救了飼主一家人。圖為建工路一景，非火災地點。（資料照）

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