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酒館女員工醉後撞東家 滿身傷遭法辦

2016-08-28  13:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春一家新開的酒館，日前才因攬客布條惹議，昨晚又有酒醉陳姓女員工駕車衝撞進屋內，造成店內人員輕傷，陳女則渾身傷被依毀損及公共危險法辦。

警方調查，35歲陳姓女子從高雄南下酒館任職，疑因與東家有糾紛，下班後趁著酒意駕車衝進店內，造成店內一團混亂，多名人員被玻璃割傷。

衝撞店家的陳女事發後傷痕累累送醫，酒醒後才在警局後悔不已，由於店內人員不願提出傷害告訴，也不願透露雙方糾紛內容，警方就店家遭毀損及陳女酒駕部分以公共危險罪法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 女員工醉後撞進店內。（記者蔡宗憲翻攝）

    女員工醉後撞進店內。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 女員工醉後撞進店內。（記者蔡宗憲翻攝）

    女員工醉後撞進店內。（記者蔡宗憲翻攝）

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