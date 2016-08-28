排隊上廁所起口角 壽星慘遭圍毆打破頭
2016-08-28 13:51
〔記者曾健銘／新北報導〕23歲陳姓男子，日前生日與郭姓女友、劉姓友人到新莊中正路上的酒吧慶生狂歡，孰料，因為慶生場地的廁所較狹小，陳男排隊上廁所時與21歲林姓男子發生擦撞，雙方爆發口角，陳男慘遭對方近10人圍毆，不僅遭打破頭、全身挫傷，讓快樂的慶生趴變調，警方事後循線逮捕涉嫌打人的林男等3人。
新莊警分局福營派出所表示，日前凌晨12時許接獲民眾報案，新莊中正路的某酒吧發生鬥毆事件，警方獲報趕赴現場，但施暴一方已逃逸無蹤，徒留遭圍毆的陳男以及其劉姓友人。
偵訊時陳男向警方表示，當天是慶生趴，他與三五好友在酒吧慶祝，但排隊時與對方發生口角，隨後就遭對方近10人圍毆；警方調閱監視器畫面，目前已找到涉案的林姓主嫌以及林姓、賴姓男子，訊後依傷害罪嫌偵辦，後續將會擴大追查其他涉案人。
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