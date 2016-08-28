六旬翁失蹤一週 家屬心急籲協尋

2016-08-28 13:51

［記者王涵平／台南報導］家住台新營的6旬男子沈欽溪本月22日騎單車出門後迄今未歸，家屬心急如焚，籲請各界共同協尋。

沈欽溪的兒子目前任職榮總醫師，為了找尋失蹤多日的父親，絞盡腦汁透過各種管道協尋，親友也透過FB粉絲專頁發布最新發現的沈姓老翁行經路線與監視器畫面，有不少網友加入追蹤的行列，希望協助儘速找到老翁。

家屬指出，沈欽溪8月22日早上說要去剪頭髮，騎著腳踏車出門就未返家，未帶手機，當日出門的相關特徵包括身高約167公分、體重68公斤，穿著白底咖啡線條衣服、墨綠色褲子、藍色塑膠拖鞋，沒有戴眼鏡、頭髮幾乎都白髮，啤酒肚、微胖、有點駝背。

腳踏車是偉克特立牌淑女車有籃子、籃子放黃色輕便雨衣。目前最新的狀況是監視器發現沈欽溪騎單車往學甲方向，聯絡電話06-6355393；沈小姐0988207471、沈先生 0933625133。