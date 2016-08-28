| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

六旬翁失蹤一週 家屬心急籲協尋

2016-08-28  13:51

［記者王涵平／台南報導］家住台新營的6旬男子沈欽溪本月22日騎單車出門後迄今未歸，家屬心急如焚，籲請各界共同協尋。

沈欽溪的兒子目前任職榮總醫師，為了找尋失蹤多日的父親，絞盡腦汁透過各種管道協尋，親友也透過FB粉絲專頁發布最新發現的沈姓老翁行經路線與監視器畫面，有不少網友加入追蹤的行列，希望協助儘速找到老翁。

家屬指出，沈欽溪8月22日早上說要去剪頭髮，騎著腳踏車出門就未返家，未帶手機，當日出門的相關特徵包括身高約167公分、體重68公斤，穿著白底咖啡線條衣服、墨綠色褲子、藍色塑膠拖鞋，沒有戴眼鏡、頭髮幾乎都白髮，啤酒肚、微胖、有點駝背。

腳踏車是偉克特立牌淑女車有籃子、籃子放黃色輕便雨衣。目前最新的狀況是監視器發現沈欽溪騎單車往學甲方向，聯絡電話06-6355393；沈小姐0988207471、沈先生 0933625133。

廣告
  • 家住新營的六旬男子沈欽溪本月22日騎單車出門後迄今未歸，家屬心急如焚，籲請各界共同協尋。（記者王涵平翻攝）

    家住新營的六旬男子沈欽溪本月22日騎單車出門後迄今未歸，家屬心急如焚，籲請各界共同協尋。（記者王涵平翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 協尋 失蹤 心急如焚
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：六旬翁失蹤一週 家屬心急籲協尋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.