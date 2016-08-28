嘉市警員涉偷拍裙底 依妨害秘密罪送辦

2016-08-28 13:37

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警察局保安隊蔡姓警員，昨晚8點多在COSTCO疑拿密錄器拍攝裙底風光，被害人丈夫發現報警，蔡員一度想逃跑，但一旁見義勇為民眾連忙追趕阻止，蔡員一時不慎還滑倒，警方獲報到場將他當場逮捕，依妨害秘密罪嫌移送嘉義地檢署，今天上午11點多經檢察官複訊請回。

臉書社群網站「綠豆嘉義人」昨晚有網友將警方到場逮人照片上傳，網友留言「女生褲子裡有皮卡獸？」另有網友留言「相機不是這樣用的」。