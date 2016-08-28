為討女友歡心 男子連偷6件女內褲
2016-08-28 13:11
警方在莊男家中起出6件內褲與襯衫。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕莊姓男子前陣子失業，但女友有意無意稱日本品牌服飾好看，莊男為了討女友歡心，只好帶著小刀連闖三家日本服飾店，一個月來連偷6件無痕內褲送女友，昨天上午警方持搜索票到莊男家中逮人，還起出多件贓物訊後將莊男依竊盜罪嫌移送法辦。
42歲的莊男有竊盜前科，是鋁工廠的粗工，不過上個月因為健康逐漸走下坡，讓他中年失業找不到工作。失業期間莊男日子不好過，連吃飯都要省吃儉用，這個月初跟女友逛街時，女友提到日本品牌的衣服都很好看、內褲很涼爽好穿，要是莊男穿上該牌襯衫一定很體面，可以找到好工作，莊男知道自己負擔不起，只好動歪腦筋。
警方指出，莊男在本月17日、21日都以相同手法到夢時代、新光三越西門店的日本服飾店內行竊，23日到該品牌最大的路面店行竊多次，因此引起警方注意，莊男進入店面後佯裝購物，事實上拿小刀偷偷劃開內褲、襯衫包裝，將包裝內的服飾拉出來，再塞進包包內。
警方調閱監視器後，以車追人，發現莊男住在安南區，27日上午莊男見警方持搜索票上門，心虛坦承行竊，並在他住處起出6件無痕內褲，莊男向警方供稱，當日正準備要將內褲送給女友，沒想到就被警方查獲。訊後警方將他依竊盜罪嫌移送法辦。
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