澎湖博弈公投起跑 首傳恐嚇案
2016-08-28 12:58
冼義哲座車擋風玻璃，被紅漆噴寫再檔死全家等恐嚇字樣。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖第2次博弈公投起跑以來，首傳恐嚇威脅案件，擔任樹黨主席、澎湖青年陣線發起人冼義哲，今早發現座車遭人噴漆威脅恐嚇字樣，已向澎湖縣政府警察局報案，冼也嚴厲譴責選舉暴力，為台灣民主做了最壞的示範。
今年澎湖博弈公投捲土重來，已訂於10月15日投票，支持促賭方以澎湖國際化推動聯盟為主，反賭方則是澎湖縣反賭場聯盟、澎湖青年陣線及縣府顧問郁國麟等；而冼義哲則是澎湖青年陣線發起人，在澎湖縣反賭場聯盟退出先前舉辦的公辦說明會後，成為反賭方在說明會中主要代表。
冼義哲的座車，印有樹黨及冼義哲的圖樣，相當顯眼，昨日深夜一如往常停放在馬公南甲住家附近空地，今日一早外婆起來運動，就發現前座擋風玻璃被噴紅漆，寫上「再檔〈擋〉死全家」等字樣，由於時值農曆7月，讓老人家及鄰居心生恐懼，頻頻催促冼將車開往車廠整理，不要影響附近居民正常作息。
由於冼為反賭方重要領導人物，讓外界引發與澎湖博弈公投立場有關，冼除向警方報案外，也呼籲正反雙方支持者應自制，尋求民主管道發聲，並譴責暴力，也再次印證永無止境的博弈公投，撕裂澎湖內部民心；冼義哲在本次立委選舉時，也因候選人的身分，住家遭到噴漆、服務處則被扔擲酒瓶，造成風波不斷。
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反賭方重要代表冼義哲座車，被人噴紅漆警告。（記者劉禹慶攝）
澎湖博弈公投開跑以來，首傳恐嚇威脅事件，警方到場了解案情。（記者劉禹慶攝）
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