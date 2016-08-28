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紅衣女子誤闖國道「紅斑馬」即刻護送、依法開罰

2016-08-28  12:23

〔記者李容萍／桃園報導〕「好危險！」

國道一號南下57.8公里，今天上午9時25分，有一名身穿紅衣、紅褲女子行走在路肩，且已靠近五楊高架，國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊接獲熱心駕駛通報，即刻出動「紅斑馬」進行戒護，讓這名紅衣女子搭乘警車回分隊。

國道警察調查，這名紅衣女子姓林、42歲，家住萬能科技大學附近，林女向員警表示，今天上午因身體不適、一時精神恍惚，從內壢交流道的匝道口誤上國道。

由於林女的家人都遠住花蓮，國道警察考量她的身心均正常，雖然國道驚魂結束，但罰單跑不掉，所觸犯誤闖國道的行為，仍被國道警察依《道路交通管理處罰條例》開罰3000元，再由「紅斑馬」載送她平安返家。

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  • 紅衣女子誤闖國道，「紅斑馬」即刻護送、依法開罰。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

    紅衣女子誤闖國道，「紅斑馬」即刻護送、依法開罰。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

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