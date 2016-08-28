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西門町鬥毆3打7 逞兇動刀被攔截法辦

黃男等人在西門町上演全武行。（記者王冠仁翻攝）

2016-08-28  12:21

〔記者王冠仁／台北報導〕32歲黃姓男子昨天凌晨與史姓（25歲）、王姓（32歲）友人，在台北市西門町成都路上的KTV唱歌喝酒完，要離去時，在KTV大門口與不認識、也是唱歌完要離開的徐男等7人不小心發生肢體碰撞。黃男等人認為對方故意找碴，怒火攻心，氣得在大門口與對方7人發生口角衝突，最後演變為全武行。

黃男3人與徐男7人從大門口開始推擠拉扯、互相毆打，還一路打到大馬路上。混亂中黃男從背包內拿出隨身攜帶的一把瑞士刀揮砍，造成徐男左手臂、大腿及胸部、腹部受到刀傷，另2名友人肢體也有輕微受傷，所幸送醫後沒有大礙。

警方說，黃男3人逞兇後跳上計程車想離開，但被線上巡邏警網在康定路、成都路口及時攔下就逮。黃男被逮時還嗆說「只是打架而以」，甚至一度想跟員警「裝熟」攀關係，但警方最後仍將黃男3人依傷害罪嫌送辦。

黃男等人在西門町上演全武行，還從包包內拿出瑞士刀（紅圈處）。（記者王冠仁翻攝）

黃男等人在西門町上演全武行。（記者王冠仁翻攝）

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