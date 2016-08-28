水蓮山莊炸彈客 下手凶殘 險槍殺警員
2016-08-28 12:09
傅國智下手凶殘，曾一度想槍殺警員，訊後被移送地檢署法辦（記者吳昇儒攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕37歲傅國智涉及桃園、汐止、士林多起強盜、竊盜案件，還多次製造爆裂物引起恐慌，日前汐止水蓮山莊發現的爆裂物，就是傅男所製。警方追查，傅男下手殘忍，為了躲避查緝，隨身攜帶爆裂物，打算被圍捕時，丟向警方要同歸於盡。8月初，傅男在楊梅被警方查獲時，一度對著警員開槍，所幸未擊發，未造成警員傷亡。
警方調查，傅員擔心被抓，藏匿地都先做好逃生設施，利用童軍繩綁在牆邊，隨時準備逃逸，或者居住在空屋，大廈頂樓，藉機躲避查緝。
8月初桃園楊梅一處民宅住戶向警方報案，表示屋頂有流浪漢進駐，希望警員協助驅離，未料警方一到現場，傅男立刻開槍，還好沒有擊發，警員逃過一劫。傅男見狀，落荒而逃連槍都掉在現場，警方也在現場起出爆裂物，裡面裝有大量鋼珠，如果引爆後果不堪設想。
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