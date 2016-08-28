又是吸毒！男缺錢恐嚇超商、網咖行竊被逮

2016-08-28 11:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局普仁派出所今天0時25分在八德區介壽路二段網咖內逮捕34歲李姓毒蟲，一舉破獲恐嚇取財、竊盜、毒品案。

警方調查，有毒品、強盜、偽文等前科的李嫌，涉嫌於8月21日清晨5時在中壢區中山東路二段超商以言語及作勢拿出作案工具恐嚇店內員工打開收銀機，得手1萬1900元。

李嫌當時恐嚇店員：「快點，不要講話，趕快把錢拿出來，收銀機打開，不要逼我拿東西出來。」並作勢將手伸入背包內作勢取物，店員不敢反抗，讓他打開收銀機讓搜刮財物。

李嫌又於8月23日清晨5時，在龜山區復興一路網咖內趁被害人熟睡竊取手機（價值1萬1000元）逞後，隨即逃逸。

案由中壢警方調閱監視器鎖定李犯嫌常出沒於網咖，經過濾發現李嫌蹤跡，警方於逮捕李嫌時，在其包包內查獲安非他命及吸食器。

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