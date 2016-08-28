真無賴！騙吃騙喝夫妻檔被識破惱羞成怒

楊姓夫妻涉嫌鬧車行，被警方壓制在地。（翻攝自臉書花壇人俱樂部）

2016-08-28 11:33

〔記者湯世名／彰化報導〕遊走全台涉嫌以亂槍打鳥方式向業者騙吃騙喝後一走了之的楊姓夫妻檔，連日來在中部地區找車行、咖啡店等業者洽談看車、加盟，但都被業者認出「是騙吃騙喝夫妻檔」，在被彰化縣其中一家車行識破後更是惱羞成怒，對業務員破口大罵，驚動警方到場，夫妻檔最後還被警方壓制在地，業者低調不願提告，警方告誡後放行。

這對楊姓夫妻昨天來到彰化市這家車行，一進門就表示要來看車，業務員熱情招待，先端上一杯開水並準備與夫妻檔介紹車款時，一旁突然有人竊竊私語「這不是那對大家都知道的夫妻嗎？」不料此語被這對夫妻聽到立即惱羞成怒，楊姓男子還說「我們為甚麼要被你們糟蹋，那乾脆來告我啊！」「你們這樣讓我很感慨！」「我們來買車，你們要介紹才對啊，怎麼可以怪我們！」

業務員說「你們這麼情緒化、這麼大聲會影響其他顧客。」並說這是私人場所，請勿再這麼大聲，不料楊姓男子怒氣沖沖說「這是公共場所，公共場所就是要讓人進來看車，不然報警啊，你們乾脆關門好了！」業務員則說「那對不起我們不賣了。」雙方吵得不可開交，彰化警方同時也接獲車行報案，立即派員趕抵現場，員警請這兩名夫妻離開遭拒，員警立即將楊姓夫妻壓制在地，帶出車行外，口頭告誡後讓他們離去。

影片被PO上網後引發網友一片撻伐，有人說這對夫妻檔遊走各地，新竹、台中、彰化已有不少車行、保養廠、咖啡店、餐廳、食品業者受害，呼籲其他地區業者提高警覺；有網友笑說「是有那麼餓嗎？」「騙吃騙喝還那麼大聲」、「保養廠到底能騙什麼啊？又沒要修車有東西吃嗎？」「一進來就狂吃，不知是餓多久！」」

警方指出，由於詐騙的證據力略顯薄弱，且大多數的被害人都嫌麻煩或低調而不願提告，因此警方對夫妻檔口頭告誡後放行。

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