真無賴！騙吃騙喝夫妻檔被識破惱羞成怒
楊姓夫妻涉嫌鬧車行，被警方壓制在地。（翻攝自臉書花壇人俱樂部）
〔記者湯世名／彰化報導〕遊走全台涉嫌以亂槍打鳥方式向業者騙吃騙喝後一走了之的楊姓夫妻檔，連日來在中部地區找車行、咖啡店等業者洽談看車、加盟，但都被業者認出「是騙吃騙喝夫妻檔」，在被彰化縣其中一家車行識破後更是惱羞成怒，對業務員破口大罵，驚動警方到場，夫妻檔最後還被警方壓制在地，業者低調不願提告，警方告誡後放行。
這對楊姓夫妻昨天來到彰化市這家車行，一進門就表示要來看車，業務員熱情招待，先端上一杯開水並準備與夫妻檔介紹車款時，一旁突然有人竊竊私語「這不是那對大家都知道的夫妻嗎？」不料此語被這對夫妻聽到立即惱羞成怒，楊姓男子還說「我們為甚麼要被你們糟蹋，那乾脆來告我啊！」「你們這樣讓我很感慨！」「我們來買車，你們要介紹才對啊，怎麼可以怪我們！」
業務員說「你們這麼情緒化、這麼大聲會影響其他顧客。」並說這是私人場所，請勿再這麼大聲，不料楊姓男子怒氣沖沖說「這是公共場所，公共場所就是要讓人進來看車，不然報警啊，你們乾脆關門好了！」業務員則說「那對不起我們不賣了。」雙方吵得不可開交，彰化警方同時也接獲車行報案，立即派員趕抵現場，員警請這兩名夫妻離開遭拒，員警立即將楊姓夫妻壓制在地，帶出車行外，口頭告誡後讓他們離去。
影片被PO上網後引發網友一片撻伐，有人說這對夫妻檔遊走各地，新竹、台中、彰化已有不少車行、保養廠、咖啡店、餐廳、食品業者受害，呼籲其他地區業者提高警覺；有網友笑說「是有那麼餓嗎？」「騙吃騙喝還那麼大聲」、「保養廠到底能騙什麼啊？又沒要修車有東西吃嗎？」「一進來就狂吃，不知是餓多久！」」
警方指出，由於詐騙的證據力略顯薄弱，且大多數的被害人都嫌麻煩或低調而不願提告，因此警方對夫妻檔口頭告誡後放行。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 偷手機被逮辯誤拿 接電話還謊稱是「機主姊姊」
- 紅衣女子誤闖國道「紅斑馬」即刻護送、依法開罰
- 缺錢冒險運毒2公斤 栽在同夥一泡尿！
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- 北韓駐俄貿易官員叛逃 目前行蹤不明
- 蔡英文約見司法院正副院長人選
- 綠能發電 太陽能、風力仍為主力
- 許宗力掌司院 林明昕：看不出有違憲
- 高市8人獲孝行楷模 逾半隔代報恩
- 立委：藝文推廣難用盈虧衡量
- 一生一平板教學 校長：不怕生「抓怪」
- MLB》皇家王牌最慘一役 王建民登板後援
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 皇家牛棚紀錄 起點句點都很台
- 提高生育率 南韓採短期應急措施
- 亞俱男排賽》節奏被抓到 台灣吞首敗
- 大谷20轟 搶岱桑雙安風采
- 台灣DRAM廠爆百人將跳槽中國 傳是「他」出手！
- 小女孩志向「我想讀北大」 男星當場飆走
- 掛佛像電動車 農曆7月也敢偷
- 網球》納達爾坦言手腕未癒 嘆四天王逐漸老去
- 無獅分 陳禹勳18啦!
- 油價再漲 中油宣布汽柴油明各漲0.1元
- 洗錢案列機密 黃國昌批：擺爛卸責是國家機密嗎？
- 原版哈利波特 有望回歸《被詛咒的孩子》電影？
- 閱人圖書館上線 新住民當館藏
- 【洪秀柱︰國民黨帶來黃金對台經濟有貢獻】文史工作者：有貢獻是美援
- 廖玉蕙／我是台灣的福爾摩斯
- 準政委唐鳳 自曝性別欄填「無」
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 洪秀柱、蔡正元自豪16連勝 國民黨資料打臉！
- 行李箱會自己秤重 獲日發明展金獎
- 傳蔡英文同意量產雄三發射車、沱江巡艦
- 雪隧多處裂縫 高公局明年總體檢
- 貓收藏 貓的女兒節
- 中國導演要求陪睡 劉樂妍再轟「這鍋你自己揹」
- 〈戀愛大智慧〉認識 不等於瞭解
- 周興哲曝短命戀 躺拍MV偷補眠
- 【藝文短訊】新月寫作班親情開講
- 芬蘭將推基本收入 每月發19K測試
- 紐黑文女網賽》延續打謝熱力 莊佳容連2年爭冠
標題：真無賴！騙吃騙喝夫妻檔被識破惱羞成怒
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email