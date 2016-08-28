缺錢冒險運毒2公斤 栽在同夥一泡尿！
2016-08-28 11:32
〔記者黃建華／高雄報導〕兩名毒蟲缺錢冒險運毒，卻栽在同夥一泡尿！保安大隊特勤中隊小隊長陳偉興、警員廖浤丞、洪晉揚等3員，昨巡邏行經凱旋三路日僑學校時，見有男子疑似在路旁尿尿，形跡可疑，趨前盤查，意外查獲2公斤安毒，逮捕曾姓、沈姓2嫌，全案擴大偵辦中。
保大特勤中隊警網是在苓雅區大順與建國路口，發現一部自小客車由大順陸橋高速迎面而來，時速約80至90公里，警方直覺有異，迴轉跟上，追至大順與中正路口時已不見該車身影。
警方不放棄繼續沿途搜尋該車，對方「賊星該敗」，警方隨後在凱旋三路與泰順街口日僑學校旁發現該車乘客曾姓男子（20歲，有毒品、傷害、妨害自由等前科）正在凱旋路鐵軌旁準備小便，看到警方靠近時尿不出來，另駕駛沈姓男子（19歲，有妨害自由、竊盜等前科），見警靠近想逃卻因腳軟跑不動，警方以手電筒照射副駕駛座腳踏板，赫然發現有兩大包二級毒品安非他命（分別為1011公克與1017公克，共2028公克），警方當場查扣，並將2人逮捕。
曾嫌等供稱，該批毒品係綽號「全哥」所交付寄放，保大正會同刑警大隊共追毒品上源。
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